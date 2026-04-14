Совбез РФ: США и Израиль готовят операцию в Иране под видом переговоров

Соединённые Штаты и Израиль способны использовать мирные переговоры как ширму для подготовки наземной операции против Ирана. Пентагон тем временем продолжает наращивать свою военную группировку в ближневосточном регионе. Об этом говорится в комментарии аппарата Совета безопасности РФ.

В настоящее время, по данным Объединённого центрального командования ВС США, в регионе находятся более 50 тысяч американских военных. Среди них — 2,5 тысячи морских пехотинцев 11-го экспедиционного корпуса, свыше 1,2 тысячи бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, а также спецподразделение «Дельта» и 75-й полк рейнджеров.

На аэродромах стран Ближнего Востока дислоцировано около 500 единиц авиатехники ВВС США, включая более 250 самолётов тактической авиации, а также свыше 20 кораблей ВМС. Как заявил президент США Дональд Трамп, эти силы останутся на позициях «вблизи Ирана», пока Тегеран не выполнит условия Вашингтона.

Продолжается переброска подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. Амфибийно-десантная группа с универсальным десантным кораблём «Боксёр» (на борту 2,5 тысячи морпехов) и авианосная ударная группа с атомным авианосцем «Джордж Буш» направляются в зону конфликта. Ожидается, что они прибудут в Аравийское море как раз к моменту истечения двухнедельного перемирия.

В Совбезе также отметили, что следует ожидать активных действий коалиции по восполнению ударного и противоракетного вооружения, а также существенной активности сил разведки.