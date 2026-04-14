Американская армия показала свою полную беспомощность во время боевых действий на Ближнем Востоке, хотя ранее позиционировала себя как непобедимую. Всего за 30 дней Вашингтон совершил массу ошибок в боях и выставил своих военных полными непрофессионалами. Об этом пишет китайский портал NetEase.

США расчитывали на блицкриг, начиная военную кампанию против Ирана, желая повторить сценарий, как в Югославии или Ираке. Но всё вышло по-другому. Иранские власти переиграли Вашингтон, навязав противнику свои правила противостояния. Тегеран не стал делать ставку на дорогие технологии в оружии, но смог втянуть США в войну на полное истощение.

Ключевым моментом названо уничтожение американского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. США не смогли удержать доминирование в воздухе, их план посыпался. Подбитый самолёт был символом американской авиации, но его удалось легко «опустить на землю». Сама экономика боя явно на стороне Ирана, который использует дешёвые БПЛА, а для их перехвата американцы запускают дорогостоящие ракеты. Запасы снарядов для ПВО истощаются на глазах, отмечается в статье. А пополнить их США не могут — ведь это как «прожорливая воронка для бюджета».

Производственные линии в США тоже не справляются, они перегружены, увеличить их за короткий срок не получится. В итоге американские генералы вынуждены нормировать боеприпасы: уменьшать частоту ударов и выбирать цели по значительности. Американская армия претендовала на доминирование, но сейчас борется с истощением. В пример авторы публикации приводят Армию России, которая действует в рамках спецоперации обдуманно, без лишних жертв, а военная промышленность РФ справляется с заказами для фронта, несмотря на санкции.

«Война ресурсов — это реальность, которую Запад недооценил. Можно иметь самолёты-невидимки, но если у вас заканчиваются ракеты для них, это просто куски металла», — делает вывод издание.

В статье отмечается, что при этом Вашингтон не готов отправлять сухопутные войска против Ирана, опасаясь сценария второго Вьетнама. Белый дом уже осознал, что их солдаты не смогут взять страну, которая давно живёт в условиях напряжённости и долго к этому готовилась. Автор добавляет, что речь идёт о системном кризисе в Армии США и во всей военной системе. Иран проучил Вашингтон, доказав, что побеждает не тот, у кого лучше технологии, а у кого просто больше снарядов. Американские военные оказались беспомощны перед дешёвыми, но мгногочисленными иранскими дронами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что современный мир «погряз в хаосе», а международный порядок рушится из-за войны США и Израиля против Ирана.