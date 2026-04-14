Мир погряз в хаосе: Цзиньпин предрёк катастрофу из-за войны на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что современный мир «погряз в хаосе», а международный порядок рушится из-за войны США и Израиля против Ирана, передаёт Reuters.

Китайский лидер призвал к тесному сотрудничеству между «принципиальными и честными нациями», такими как Китай и Испания, для противостояния «возвращению к закону джунглей». В свою очередь, Санчес назвал Китай стабилизирующей силой и призвал Пекин активнее содействовать миру между Россией и Украиной, а также США и Ираном

А ранее Китай призвал к сдержанности после угрозы США заблокировать Ормузский пролив. В Пекине подчеркнули, что этот маршрут является ключевым для международной торговли и энергопоставок, а его безопасность отвечает интересам всего мирового сообщества.