Юань потеснил доллар на Ближнем Востоке из-за развязанной США и Израилем войны

Напряжённая обстановка и боевые действия на Ближнем Востоке стали причиной проведения расчётов за нефть в юанях, а доллар теряет свои позиции в регионе. Сейчас появляется всё больше сторонников инициативы петроюаня как альтернативы нефтедоллару. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, Иран теперь принимает оплату за проход кораблей через Ормузский пролив в юанях. А на днях Национальная трансграничная межбанковская платёжная система (CIPS) КНР сообщила о рекордном числе транзакций за сутки — 1,22 трлн юаней ($179 млрд). Впервые показатель перевалил за 1 трлн юаней. Издание отмечает, что Китай очень плотно сотрудничает с ближневосточным регионом и укрепляет экономические контакты.

В статье приводятся мнения аналитиков, которые уверяют в ослаблении позиции доллара из-за развязанной США и Израилем войны против Тегерана. При этом Вашингтон теряет своих партнёров в Европе, что также негативно сказывается на американской валюте. Эффект на экономику будет долгосрочным, резюмирует автор.

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть выросли после заявлений властей США о блокаде Ормузского пролива для Ирана. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,76% до 102,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 8,2% до 104,51 доллара.