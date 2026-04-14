Иран требует от пяти арабских стран компенсаций за содействие США и Израилю

Тегеран требует деньги от пяти арабских государств. Как следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, Исламская Республика намерена получить компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании за их роль в американо-израильской агрессии.

В документе, направленном генсеку ООН и председателю Совбеза (сейчас это Бахрейн), утверждается, что эти государства предоставляли свою территорию для нападений на Иран, а в некоторых случаях и напрямую участвовали в незаконных вооружённых атаках на гражданские объекты.

Иравани назвал такое поведение актом агрессии. Тегеран требует полного возмещения материального и морального ущерба.