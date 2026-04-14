14 апреля, 01:24

Иран требует от пяти арабских стран компенсаций за содействие США и Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Тегеран требует деньги от пяти арабских государств. Как следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, Исламская Республика намерена получить компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании за их роль в американо-израильской агрессии.

В документе, направленном генсеку ООН и председателю Совбеза (сейчас это Бахрейн), утверждается, что эти государства предоставляли свою территорию для нападений на Иран, а в некоторых случаях и напрямую участвовали в незаконных вооружённых атаках на гражданские объекты.

Иравани назвал такое поведение актом агрессии. Тегеран требует полного возмещения материального и морального ущерба.

Вэнс: США достигли целей в Иране и могут сворачивать войну

Ранее президент Дональд Трамп объявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны провели переговоры, но они оказались провальными. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли. Второй раунд переговоров запланирован на 16 апреля.

Артём Гапоненко
