Иран требует от пяти арабских стран компенсаций за содействие США и Израилю
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian
Тегеран требует деньги от пяти арабских государств. Как следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, Исламская Республика намерена получить компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании за их роль в американо-израильской агрессии.
В документе, направленном генсеку ООН и председателю Совбеза (сейчас это Бахрейн), утверждается, что эти государства предоставляли свою территорию для нападений на Иран, а в некоторых случаях и напрямую участвовали в незаконных вооружённых атаках на гражданские объекты.
Иравани назвал такое поведение актом агрессии. Тегеран требует полного возмещения материального и морального ущерба.
Ранее президент Дональд Трамп объявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны провели переговоры, но они оказались провальными. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли. Второй раунд переговоров запланирован на 16 апреля.
