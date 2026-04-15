Иран во время перемирия с США начал расчистку подземных ракетных баз

Иран использует перемирие для восстановления инфраструктуры. Военные ведут работы по расчистке входов в подземные ракетные хранилища. Эти объекты ранее повредили американские и израильские удары. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники и спутниковые снимки.

По оценке разведки США, около половины ракетных установок Ирана уцелело после месяца боевых действий. Многие пусковые установки могли оказаться завалены в подземных хранилищах после ударов по входам.

«Иран во время перемирия занимается расчисткой завалов, блокирующих входы в свои подземные ракетные базы», — указано в материале.

Спутниковые снимки показывают активность. В частности — на ракетной базе недалеко от Хомейна и к югу от Тебриза, пишут журналисты. Строительная техника разбирает завалы у входов в заблокированные туннели. Рабочие загружают обломки в самосвалы.

Ранее ВВС Ирана задействовали ударные вертолёты Ми-28 для полёта над столицей. По оценке экспертов, эти действия призваны продемонстрировать наличие у Ирана боевых воздушных судов. Страна показывает силу после месяца интенсивных бомбардировок со стороны США и Израиля.