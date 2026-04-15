Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 22:14

Иран поднял в воздух ударные вертолёты Ми-28 для показа силы после бомбёжек

Военно-воздушные силы Ирана задействовали как минимум два ударных вертолёта Ми-28 для полёта над столицей. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Пролёт боевых машин призван продемонстрировать наличие у Ирана боевых воздушных судов после месяца интенсивных бомбардировок со стороны США и Израиля.

По мнению экспертов, сохранение дорогостоящей техники свидетельствует об устойчивости оборонных возможностей государства. Журналисты отметили, что Ми-28 являются единственными ударными вертолётами на вооружении Ирана.

Специалисты пояснили, что эти машины пока не применялись в боях, однако потенциально способны внести вклад в отражение ракетных атак и ударов беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок вооружения Ирану. Заявление прозвучало на фоне публикации CNN, в которой утверждалось, что Пекин якобы планирует передать Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы через третьи страны.

Юния Ларсон
