Вэнс заявил о желании Трампа заключить большую сделку с Ираном

Белый дом намерен заключить крупную сделку с Тегераном. Американский лидер Дональд Трамп не хочет «мелких» договорённостей с Ираном — ему нужно большое соглашение. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на форуме в Джорджии.

«Причина, по которой сделка ещё не заключена, состоит в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия», — сказал Вэнс.

Вэнс добавил, что Иран не должен оставаться государством, спонсирующим терроризм. Народ Ирана должен получить возможность процветать и присоединиться к мировой экономике. Именно такую сделку предлагает американская сторона.

Вице-президент выразил оптимизм, что сделка возможна, несмотря на недоверие между странами. Он также отметил — США довольны текущим этапом переговоров. По мнению Вэнса, делегации в Исламабаде хотят заключить соглашение, хотя США и Иран десятилетиями не доверяли друг другу. Он заверил, что американцы продолжат переговоры и постараются добиться результата.