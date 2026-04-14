МВФ спрогнозировал энергокризис беспрецедентных масштабов из-за войны в Иране

Война в Иране угрожает миру беспрецедентным энергетическим кризисом. Об этом 14 апреля заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша.

В докладе по перспективам развития мировой экономики отмечается, что закрытие Ормузского пролива и серьёзный ущерб критически важным производственным объектам в регионе могут вызвать энергокризис невиданных масштабов.

«Перспективы развития мировой экономики омрачились после начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля. Закрытие Ормузского пролива и ущерб критически важным производственным объектам в регионе, играющем ведущую роль в мировых поставках углеводородов, могут вызвать энергетический кризис беспрецедентных масштабов», – говорится в документе.

По словам Гуринши, до начала войны МВФ собирался повысить прогноз мирового роста. Однако последствия конфликта «превзошли влияние базовых факторов». Окончательный размер шока будет зависеть от продолжительности иранской войны и времени, необходимого для нормализации добычи и транспортировки энергоносителей.

Согласно базовому прогнозу МВФ, предполагающему непродолжительный конфликт, в этом году ожидается рост мировой экономики на 3,1% – на 0,2 процентных пункта ниже январских прогнозов. Общая инфляция повысится с 4,1% в 2025 году до 4,4% в 2026 году. При неблагоприятном сценарии мировой рост снизится до 2,5%, а инфляция вырастет до 5,4%.

«В случае крайне негативного сценария, предполагающего дестабилизацию энергетических рынков, которая продолжится и в следующем году, мировая экономика будет близка к рецессии, с темпами роста примерно 2% в этом и следующем годах и общей глобальной инфляцией около 6%. Очевидно, что риски ухудшения ситуации крайне велики», – подчеркнул Гуринша.

Экономист добавил, что скорое окончание конфликта – лучший способ ограничить ущерб для мировой экономики. Он также призвал страны избегать расточительных бюджетных мер и не вводить неадресных субсидий.

