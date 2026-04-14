Дмитриев предрёк ускоренный коллапс ЕС из-за победы «Тисы» на выборах в Венгрии
Победа партии «Тиса» на выборах в Венгрии может усилить кризис в Евросоюзе. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X в ответ на обсуждение слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что наиболее дешёвая энергия — это та, которую не используют.
«Это только ускоряет коллапс ЕС, поскольку принимаются фатальные решения», — пояснил он после поста пользователя, который раскритиковал такую позицию и выразил недоумение результатами голосования в Венгрии.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что победа партии «Тиса» и её лидера Петера Мадьяра на выборах в Венгрии ускорит развал ЕС. По словам главы РФПИ, результаты будут заметны уже через четыре месяца. Напомним, что
