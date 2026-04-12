В ЕС и Великобритании не смогут долго вводить людей в заблуждение на фоне протестов из-за роста цен. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он написал, что протесты против роста цен на топливо вспыхивают по всей Великобритании и ЕС. Глава РФПИ указал, что Ирландия находится впереди. Дмитриев прокомментировал новости о присоединении граждан Франции к протестам. Колонны дальнобойщиков начали блокировать крупные автомагистрали в стране.

«Вы можете дурачить всех людей какое-то время, вы можете дурачить некоторых людей все время, но вы не можете дурачить всех людей все время», — отметил Дмитриев.

Из-за ударов США и Израиля по Ирану судоходство в Ормузском проливе, через который идёт поставка нефти и газа из Персидского залива, практически остановилось. Это спровоцировало рост цен на горючее во многих странах. Ранее на этой неделе ирландские фермеры и водители заблокировали тракторами и грузовиками улицы Дублина и несколько трасс, протестуя против подорожания топлива. Были перекрыты также топливные терминалы в Фойнсе, Голуэе и Уайтгейте. В четверг власти Ирландии запросили помощь армии для разгона демонстрантов. По данным местной прессы, из-за протестов более 100 АЗС остались без топлива.

Ранее норвежский профессор раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за то, что тот возложил ответственность за рост цен на электроэнергию на президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эксперт отметил, что Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счёты исключительно на Путина и Трампа. Норвежский профессор добавил, что такие политики представляют мир только через военное превосходство и отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое.