Норвежский профессор Глен Диесен раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии обвинил политика в откровенном лицемерии.

Поводом стало недавнее заявление британского лидера. Стармер возложил ответственность за рост цен на электроэнергию на президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета исключительно на Путина и Трампа. Такие политики могут представить себе мир только через военное превосходство, а затем отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое», — написал Диесен в соцсети X.

Ранее Life.ru писал, что Стармер винит Путина и Трампа в скачках цен на электричество в Британии. Он отметил, что действия двух политиков приводят к постоянным колебаниям тарифов. Цены то растут, то снижаются.