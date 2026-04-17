Глава МИД Ирана Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива

Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота. Это решение действует на оставшийся период прекращения огня в Ливане.

Он уточнил, что проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Соответствующее уведомление ранее направила национальная Организация портов и морского транспорта.

«Проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в соцсети Х.

Мера носит временный характер и привязана к действующему перемирию. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации в регионе и сохранения достигнутых договорённостей.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии. Оно вступило в силу в ночь на 17 апреля. Переговоры между сторонами продолжаются.

К началу апреля Ормузский пролив оказался в эпицентре масштабного международного кризиса, вызванного военным противостоянием США, Израиля и Ирана, начавшимся 28 февраля. После провала переговоров в Исламабаде США объявили о морской блокаде иранских портов, перехватывая суда, следующие к побережью Ирана, что было немедленно осуждено Россией как незаконное нарушение Устава ООН. Иран, в свою очередь, фактически закрыл пролив, пропуская лишь согласованные с ним танкеры по единственному безопасному маршруту между островами Кешм и Ларак, и пригрозил потопить все американские корабли в зоне досягаемости своих ракет, а также перекрыть судоходство в Оманском заливе и Красном море в случае продолжения блокады.

Накануне Трамп объявил открытии Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, это было сделано «навсегда и для всех».