Песков: Кремль надеется на конец боёв Израиля и Ливана
В Москве положительно оценили достигнутую между Израилем и Ливаном договорённость о прекращении огня и выразили надежду, что конфликтующие стороны не вернутся к активной фазе столкновений. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, решение о перемирии приветствуем», — отметил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля выразил надежду, что за тот срок, который противоборствующие стороны сами для себя определили, им в конечном счёте получится достичь компромиссов, исключающих в перспективе очередной виток вооружённых столкновений.
Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии. Он отдал распоряжение вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну обеспечить совместную работу с обеими странами.
