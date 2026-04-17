17 апреля, 11:44

Песков: Кремль надеется на конец боёв Израиля и Ливана

Обложка © Life.ru

В Москве положительно оценили достигнутую между Израилем и Ливаном договорённость о прекращении огня и выразили надежду, что конфликтующие стороны не вернутся к активной фазе столкновений. С такой оценкой выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, решение о перемирии приветствуем», — отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля выразил надежду, что за тот срок, который противоборствующие стороны сами для себя определили, им в конечном счёте получится достичь компромиссов, исключающих в перспективе очередной виток вооружённых столкновений.

Перемирие Израиля и Ливана вступило в силу на фоне новых обстрелов ЦАХАЛ
Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии. Он отдал распоряжение вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну обеспечить совместную работу с обеими странами.

Александр Юнашев
