Перемирие Израиля и Ливана вступило в силу на фоне новых обстрелов ЦАХАЛ

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, рассчитанный на 10 суток и вступивший в силу в ночь на 17 апреля, сопровождается сообщениями о продолжающихся обстрелах со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ» и ряд ливанских СМИ.

Соглашение о временной паузе в конфликте было достигнуто при посредничестве США и должно было начать действовать с 0:00 мск. При этом незадолго до установленного времени израильские ВВС нанесли серию ударов по южным районам Ливана. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил об атаках по 11 населённым пунктам, среди которых Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани.

Уже после фактического наступления перемирия Ливанское Национальное информагентство заявило о продолжении обстрелов на юге страны. По его данным, израильские силы применяли артиллерию и пулемётный огонь по районам городов Хиам и Дбейбин. Дополнительно сообщается о действиях беспилотников в районе Западного Бекаа.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии. Он встретился с лидером Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент поручил вице-президенту Майку Пенсу, госсекретарю Майклу Помпео и председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Джозефу Данфорду взаимодействовать с Израилем и Ливаном.