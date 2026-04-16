16 апреля, 19:18

Трамп заявил, что союзники США по НАТО заработали себе проблему из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. Об этом республиканец сообщил журналистам перед поездкой в Лас-Вегас.

«Когда у них в прошлые годы были проблемы, мы приходили на помощь. Когда же мы их попросили поучаствовать в мелкой стычке — по сравнению с тем, что могло бы быть, — они не оказали поддержку. Поэтому я не думаю, что они бы пришли на помощь при каком-то крупном столкновении. И, следовательно, я считаю, что они заработали себе проблему», — сказал американский лидер.

Через полтора месяца Европа может остаться без авиатоплива
Через полтора месяца Европа может остаться без авиатоплива

Ранее в Израиле в экстренном порядке был созван кабинет безопасности для обсуждения перемирия с Ливаном. Сообщалось о нескольких захваченных боевиках «Хезболлах». Переговоры о прекращении огня ведутся при посредничестве США и Франции. Также Папа римский Лев XIV выступил с осуждением политических деятелей, эксплуатирующих религиозные убеждения для достижения собственных целей. Это заявление прозвучало на фоне напряженных отношений понтифика с администрацией США из-за его критики американской военной операции в Иране.

Виталий Приходько
