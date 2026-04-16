16 апреля, 17:07

Нетаньяху созвал экстренное заседание кабмина по ситуации в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Израиле в экстренном порядке созван кабинет безопасности для обсуждения перемирия с Ливаном. Как сообщает Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаньяху организовал телефонное заседание.

По данным журналистов, заседание было созвано в срочном порядке, министры были предупреждены за пять минут до его начала.

«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов
«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с лидерами Израиля и Ливана о 10-дневном прекращении огня, которое должно начаться 17 апреля.

Наталья Демьянова
