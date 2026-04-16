Нетаньяху созвал экстренное заседание кабмина по ситуации в Ливане
В Израиле в экстренном порядке созван кабинет безопасности для обсуждения перемирия с Ливаном. Как сообщает Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаньяху организовал телефонное заседание.
По данным журналистов, заседание было созвано в срочном порядке, министры были предупреждены за пять минут до его начала.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с лидерами Израиля и Ливана о 10-дневном прекращении огня, которое должно начаться 17 апреля.
