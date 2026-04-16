Папа римский ответил на перепалку с Трампом заявлением о «кучке тиранов»
Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA
Папа Римский Лев XIV выступил с осуждением политических деятелей, эксплуатирующих религиозные убеждения для достижения собственных целей. Он также выразил мнение, что современный мир страдает от действий «кучки тиранов». Это заявление было сделано в контексте напряжённых отношений понтифика с администрацией США, вызванных его критикой американской военной операции в Иране.
«Горе тем, кто использует религию для получения военной, политической или экономической выгоды», — заявил понтифик во время визита в Камерун.
По его словам, хотя мир и держится на взаимной поддержке людей, его продолжают грабить тираны.
Напомним, ранее папа римский выступил против угроз США в адрес Ирана. Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном. Дональд Трамп не остался в стороне и жёстко ответил понтифику. На этом фоне президент Ирана вступился за папу римского. Кроме того, премьер Италии назвала неприемлемыми слова Трампа, после чего он он раскритиковал Мелони.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.