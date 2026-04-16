Папа римский ответил на перепалку с Трампом заявлением о «кучке тиранов»

Папа Римский Лев XIV выступил с осуждением политических деятелей, эксплуатирующих религиозные убеждения для достижения собственных целей. Он также выразил мнение, что современный мир страдает от действий «кучки тиранов». Это заявление было сделано в контексте напряжённых отношений понтифика с администрацией США, вызванных его критикой американской военной операции в Иране.

«Горе тем, кто использует религию для получения военной, политической или экономической выгоды», — заявил понтифик во время визита в Камерун.

По его словам, хотя мир и держится на взаимной поддержке людей, его продолжают грабить тираны.

