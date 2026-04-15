Папочка против Папы: Названы причины римской войны Трампа за роль «властелина вселенной»
Американист раскрыл истинную цель нападок Трампа на папу римского
Единственным разумным объяснением медийной атаки президента США Дональда Трампа на Ватикан является попытка отвлечь внимание от других проблем Белого дома, уверен американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, никакого конкретного повода для такого обострения не было.
Американский лидер начал публично конфликтовать с папой римским Львов XIV, чтобы заполнить информационный вакуум. У Трампа сразу два поражения: в Венгрии и Иране. Уже никто не верит отчётам о «новой победе» над ИРИ, отметил эксперт.
«Нужно было напомнить миру, кто здесь «властелин вселенной». Вот он и напомнил. Нужно было ещё постараться — суметь так обрубить один из суков, на котором Трамп сидел», — подчеркнул политолог в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее Папа римский выступил против угроз США в адрес Ирана. Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном. Дональд Трамп не остался в стороне и жёстко ответил понтифику. На этом фоне президент Ирана вступился за папу римского. Кроме того, премьер Италии назвала неприемлемыми слова Трампа, после чего он он раскритиковал Мелони.
