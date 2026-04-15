Папочка против Папы: Названы причины римской войны Трампа за роль «властелина вселенной»

Единственным разумным объяснением медийной атаки президента США Дональда Трампа на Ватикан является попытка отвлечь внимание от других проблем Белого дома, уверен американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, никакого конкретного повода для такого обострения не было.

Американский лидер начал публично конфликтовать с папой римским Львов XIV, чтобы заполнить информационный вакуум. У Трампа сразу два поражения: в Венгрии и Иране. Уже никто не верит отчётам о «новой победе» над ИРИ, отметил эксперт.

«Нужно было напомнить миру, кто здесь «властелин вселенной». Вот он и напомнил. Нужно было ещё постараться — суметь так обрубить один из суков, на котором Трамп сидел», — подчеркнул политолог в интервью «Царьграду».