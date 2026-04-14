Вэнс призвал Ватикан заниматься моралью и не лезть в политику США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Riccardo De Luca - Update
Ватикану следует держаться подальше от политики США. А вместо этого заняться вопросами морали и церкви. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс в ответ на критику папы римского про войну в Иране.
«Занимайтесь вопросами морали, вопросами <...>, касающимися, знаете ли, того, что происходит в церкви, а президент Соединённых Штатов пусть диктует государственную политику», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Вэнс добавил, что конфликты между странами возникают, и это его не беспокоит.
Ранее понтифик Лев XIV раскритиковал американскую линию в отношении Ирана. Он назвал недопустимыми угрозы в адрес республики. В одной из проповедей папа подчеркнул — жажда доминирования идёт вразрез с христианскими ценностями. Дональд Трамп ответил, что глава католической церкви занял свой престол только благодаря ему. В Ватикане такие слова назвали признаком бессилия.
