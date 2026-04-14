Вэнс призвал Ватикан заниматься моралью и не лезть в политику США

Ватикану следует держаться подальше от политики США. А вместо этого заняться вопросами морали и церкви. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс в ответ на критику папы римского про войну в Иране.

«Занимайтесь вопросами морали, вопросами <...>, касающимися, знаете ли, того, что происходит в церкви, а президент Соединённых Штатов пусть диктует государственную политику», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вэнс добавил, что конфликты между странами возникают, и это его не беспокоит.