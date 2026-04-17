Иран вновь грозит закрыть Ормузский пролив из-за блокады США

Иран пригрозил снова закрыть Ормузский пролив, если США не прекратят морскую блокаду. Источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил агентству Tasnim, что продолжение блокады будет расценено как нарушение перемирия и приведет к закрытию пролива для транзита.

«Если морская блокада продолжится, то это будет считаться нарушением режима прекращения огня, транзит через Ормузский пролив будет закрыт», — говорится в публикации.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии транспортного коридора. Это произошло после того, как Израиль и «Хезболла» накануне договорились о перемирии. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану, но снятие блокады с иранских портов отложил до подписания мирного договора, который, по его мнению, близок. Трамп также заявил, что запретил Израилю атаковать Ливан.

На мировых рынках эти новости вызвали немедленную реакцию в виде снижения цен на энергоносители. Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 12,94%, достигнув отметки в 86,64 доллара за баррель – это самый низкий показатель с 11 марта. Цены на газ также снизились: майские фьючерсы по индексу TTF продемонстрировали ускорение падения до девяти процентов, установившись на уровне 470 долларов за тысячу кубометров.