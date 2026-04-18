Трамп заявил, что порадовал Си Цзиньпина открытием Ормузского пролива
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин рад открытию Ормузского пролива. Слова американского лидера приводит агентство Reuters.
«Глава Китая Си очень доволен, что Ормузский пролив открыт», — говорится в публикации.
Напомним, Дональд Трамп заявил об открытии Ормузского пролива. По его словам, акватория «навсегда» доступна для навигации, и взамен на это Китай якобы согласился не поставлять оружие Ирану.
