«Навсегда и для всех»: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп объявил о решении «навсегда» открыть Ормузский пролив для Китая и других стран. Соответствующее заявление он разместил в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам политика, Пекин очень доволен таким шагом. Он подчеркнул, что подобная ситуация больше не повторится, а сам решает так в интересах всего мира.

Взамен китайская сторона, как утверждает Трамп, согласилась не поставлять вооружения Ирану. Глава Белого дома сравнил такой исход с военными действиями, отметив, что договорённости — лучший вариант.

При этом он добавил, что его страна превосходно умеет воевать, если возникнет необходимость, причём «намного лучше остальных».

Также президент Штатом сообщил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Мероприятие запланировано на 14–15 мая. По словам Трампа, китайский лидер «крепко-крепко обнимет» его во время визита.

По состоянию на апрель 2026 года ситуация в Ормузском проливе перешла в фазу острейшего международного кризиса. После провала американо-иранских переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов, отдав ВМС приказ задерживать суда, заплатившие Тегерану за проход. В ответ Иран, уже блокировавший пролив с 28 февраля, официально предупредил о «военной ситуации» и минной опасности, предложив судам использовать альтернативные маршруты в обход основного фарватера.

Гуманитарные последствия катастрофичны: более 2000 судов и 20000 моряков остаются заблокированными в зоне конфликта без достаточных запасов продовольствия и воды, а Международная морская организация заявила, что безопасное судоходство в проливе в настоящее время невозможно. Мировой энергетический рынок уже ощутил шок — транзит нефти и газа сократился примерно на 90% от обычных объёмов, — что вызвало резкий рост цен и угрозы продовольственной безопасности для стран региона, таких как Саудовская Аравия и Египет. Дипломатические усилия остаются безуспешными: в Кремле ситуацию назвали «стремительной и разнонаправленной», предупредив о долгосрочном негативном влиянии на глобальные рынки, в то время как Франция и Великобритания заявили о созыве международной конференции для поиска выхода из кризиса.