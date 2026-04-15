Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 12:05

Зеленский напрашивается помогать Трампу с Ормузским проливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил о готовности помочь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть», сказал глава киевского режима.

По словам Зеленского, у Украины уже есть опыт блокирования Чёрного моря. При этом он подчеркнул, что пока американская сторона не обращалась к нему за подобной помощью.

Без спешки и пряток: Супертанкер прорвал блокаду США в Ормузском проливе
Сегодня Центральное командование Вооружённых сил США объявило о введении тотальной морской блокады Ормузского пролива и иранских портов. Командующий CENTCOM Брэд Купер подчеркнул, что международная торговля, обеспечивающая около 90% экономики Исламской Республики, полностью парализована — в первые же сутки ни одно судно не смогло прорвать оцепление, а шести торговым кораблям приказали развернуться и следовать в иранский порт в Оманском заливе.

Юрий Лысенко
