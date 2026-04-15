США похвастались полной блокадой Ормузского пролива, «проглядев» проход двух танкеров

США объявили о полной морской блокаде Ормузского пролива и иранских портов. Об этом заявило центральное командование американских войск (CENTCOM).

Командующий CENTCOM Брэд Купер подчеркнул, что международная морская торговля, обеспечивающая около 90% экономики Исламской Республики, полностью остановлена. По его словам, в первые сутки ни одному судну не удалось прорвать блокаду, а шести торговым кораблям приказали вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

Однако данные морской разведывательной компании Windward, на которые ссылается CNBC, рисуют иную картину. По меньшей мере два судна пересекли пролив в первый день действия ограничений. Одно из них — танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США. Согласно сервису MarineTraffic, сейчас он расположен к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Блокада не предполагает полного перекрытия Ормузского пролива для международного судоходства. Ограничения коснутся только судов, заходящих в порты Ирана или выходящих из них, тогда как транзит в порты других государств останавливать не станут. Американский лидер также угрожает, что любые корабли Ирана, приблизившиеся к зоне блокады, будут немедленно потоплены.