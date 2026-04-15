Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 07:36

Без спешки и пряток: Супертанкер прорвал блокаду США в Ормузском проливе

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, смог пройти через Ормузский пролив вопреки американской морской блокаде. По данным агентства Fars, судно двигалось открыто, не пытаясь скрыть своё местоположение, и пересекло акваторию с включённой системой идентификации.

«Супертанкер Ирана… пересёк открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь… и вошёл в территориальные воды Ирана», — отмечают журналисты.

Отмечается, что танкер способен перевозить до двух миллионов баррелей нефти.

США похвастались полной блокадой Ормузского пролива, «проглядев» проход двух танкеров

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar