Без спешки и пряток: Супертанкер прорвал блокаду США в Ормузском проливе

Иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, смог пройти через Ормузский пролив вопреки американской морской блокаде. По данным агентства Fars, судно двигалось открыто, не пытаясь скрыть своё местоположение, и пересекло акваторию с включённой системой идентификации.

«Супертанкер Ирана… пересёк открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь… и вошёл в территориальные воды Ирана», — отмечают журналисты.

Отмечается, что танкер способен перевозить до двух миллионов баррелей нефти.