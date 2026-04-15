Без спешки и пряток: Супертанкер прорвал блокаду США в Ормузском проливе
Fars: Иранский супертанкер прошёл через Ормузский пролив вопреки блокаде США
Иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, смог пройти через Ормузский пролив вопреки американской морской блокаде. По данным агентства Fars, судно двигалось открыто, не пытаясь скрыть своё местоположение, и пересекло акваторию с включённой системой идентификации.
«Супертанкер Ирана… пересёк открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь… и вошёл в территориальные воды Ирана», — отмечают журналисты.
Отмечается, что танкер способен перевозить до двух миллионов баррелей нефти.
Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.
