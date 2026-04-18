18 апреля, 14:27

Лихачёв: Росатом следит за переговорами США и Ирана по ядерной программе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaXX12

Росатом пристально наблюдает за переговорами между Соединёнными Штатами и Ираном. Гендиректор компании Алексей Лихачёв в интервью отраслевой газете «Страна Росатом» заявил, что особое внимание уделяется ядерному треку.

«Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы», — подчеркнул Лихачёв.

По словам главы атомной отрасли, самым болезненным пунктом остаётся судьба иранского обогащённого урана. Помимо технической сложности вопроса, остро стоит проблема доверия между сторонами. И здесь, как считает Лихачёв, у России есть уникальное преимущество.

«Только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе Тегерана мы уже вывозили из страны обогащённый уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня», — заявил руководитель госкорпорации, по сути предложив Москве роль гаранта в возможной сделке.

Tasnim: Иран не согласовал очередной раунд переговоров с США

Накануне Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже на следующий день объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
