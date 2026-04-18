Tasnim: Иран не согласовал очередной раунд переговоров с США

Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США из-за морской блокады и чрезмерных требований. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что продолжать диалог имеет смысл только в случае отказа американской стороны от завышенных условий. Если этого не произойдёт, Тегеран не станет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры.

Позиция Ирана была доведена до американских официальных лиц через пакистанского посредника, добавили журналисты.

Накануне Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже на следующий день объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.