Одной из задач, которые ставили перед собой Соединённые Штаты в Иране, было обеспечение контроля над нефтяными ресурсами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

«Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию», — сказал министр.

Глава российского МИД заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа об уничтожении Ирана были лишь риторикой, а реальной целью Белого дома было установление контроля над нефтяными потоками через Ормузский пролив.

Он также подчеркнул, что западные страны, предоставляя Украине воздушное пространство для атак на Россию, переходят все границы. Лавров отметил, что НАТО переживает не лучшие времена, но Россия не вмешивается в его внутренние дела. По его словам, Запад планировал текущие мировые конфликты, в то время как Россия в них не заинтересована. Министр также выразил обеспокоенность возрождением нацистской идеологии в Германии и Финляндии.

Ранее Иран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. В Тегеране утверждают, что причиной усиления контроля стали действия США, которые в Иране расценивают как блокадные меры. Военные подчеркнули, что речь идёт о восстановлении режима, при котором стратегически важный Ормузский пролив находится под управлением вооружённых сил страны.