Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 08:42

Иран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Иранские военные сообщили о восстановлении режима контроля над Ормузским проливом на фоне действий США. Заявление сделал официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

В Тегеране утверждают, что причиной усиления контроля стали действия США, которые в Иране расценивают как блокадные меры. Военные подчеркнули, что речь идёт о восстановлении режима, при котором стратегически важный Ормузский пролив находится под управлением вооружённых сил страны.

Отмечается, что пролив имеет ключевое значение для региональной и мировой логистики поставок энергоресурсов, что делает контроль над ним чувствительным вопросом.

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Ранее в Иране заявили о возможном закрытии Ормузского пролива в случае продолжения морской блокады со стороны США. Тегеран рассматривает действия Вашингтона как нарушение действующих договорённостей и режима прекращения огня.

Милена Скрипальщикова
