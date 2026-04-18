Глава МИД России Сергей Лавров заявил о росте влияния нацистской идеологии в ряде европейских стран. Заявление российский министр иностранных дел сделал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

«Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается», — сказал он.

Лавров отдельно упомянул Германию и Финляндию, заявив, что в этих государствах, по его мнению, подобные процессы проявляются наиболее заметно. Также он высказал мнение, что Великобритания исторически не была далека от идеологических установок, которые он охарактеризовал как близкие к нацизму.

Ранее Лавров прокомментировал заявления представителей Еврокомиссии о контактах России и Венгрии, обвинив Брюссель в идеологической предвзятости. Высказывания пресс-секретаря ЕК Паулы Пинью, по его оценке, отражают не приверженность верховенству права, а иные политические установки.