Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 21:33

Лавров указал на идеологию нацизма в подходе Брюсселя к правам человека

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания ЕК по контактам РФ и Венгрии признают верховенство нацизма в Брюсселе. Речь идёт о комментариях пресс-секретаря Еврокомиссии.

«Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии госпожи Пинью нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства?», — отметил Лавров.

По словам министра, недовольство ЕС вызвали обсуждения Москвой и Будапештом отстаивания прав национальных меньшинств, которые грубо попираются брюссельской бюрократией.

Такие темы закреплены в международных соглашениях, добавил глава дипломатии РФ. Лавров отметил, что реакция Еврокомиссии отражает отношение к подобным контактам. Он считает, что подобные заявления выходят за рамки дипломатической практики.

Лавров оставил слова Пинью о его разговоре с Сийярто «на совести автора»

Ранее Сергей Лавров раскритиковал европейских ньюсмейкеров, отметив, что их плохо воспитали родители. Комментируя утечку информации о его разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, российский министр напомнил, что старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете. Поэтому европейцам лучше помалкивать и не позориться.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
