Лавров оставил слова Пинью о его разговоре с Сийярто «на совести автора»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оставил комментарии пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пинью «на совести автора». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее Пинью прокомментировала утечки телефонного разговора Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто, назвав это подтверждением «тревожной возможности» сотрудничества Москвы и Будапешта. А это, по её мнению, угрожает безопасности Евросоюза.

«Утверждение о том, что телефонный разговор «препятствует интересам ЕС и всех его граждан», оставлю на совести автора. Раз она так сказала, так, наверное, и думает. Это, скорее, из серии «русские идут»... Финал вы помните», — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил в утечке переговоров с Петером Сийярто современных европейских новостников. По его словам, он сожалеет о недостатке воспитания у них. Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете. Лавров подчеркнул, что публичное разглашение подобных записей говорит лишь о бестактности.