5 апреля, 13:18

Россия не обсуждает с партнёрами запретные темы, заявил Лавров

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неизбежной публикацию своей беседы с венгерским коллегой Петером Сийярто, отметив, что стороны заведомо избегают запретных тем. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнёрами», — сказал он.

Лавров акцентировал: когда речь заходит о нелегитимно введённых против российских граждан рестрикциях, то борьба за их права — это вовсе не разведывательная деятельность, а прямое должностное обязательство дипломатов отстаивать интересы соотечественников.

«Им нравится наслаждаться»: Лавров высмеял реакцию ЕС на высказывания Каллас

Ранее сообщалось, что журналисты якобы заполучили записи переговоров двух министров, где речь шла о санкционной политике Евросоюза и возможном выводе отдельных россиян из ограничительных списков. Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым фразой: «Сегодня «разведчики» сделали очередное «важное открытие»: они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону… Отличная работа!».

Вероника Бакумченко
