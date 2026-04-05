5 апреля, 12:17

«Им нравится наслаждаться»: Лавров высмеял реакцию ЕС на высказывания Каллас

Обложка © Life.ru

Коллеги Каи Каллас, возглавляющей дипслужбу ЕС, похоже, не прочь посмеяться над её потугами блеснуть эрудицией в политике и географии, которые, судя по всему, не всегда удачны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Этот позор продолжается, и никто ей из её подчиненных, из членов Евросоюза на это не укажет. Для меня это говорит только об одном — что им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, политике и других сферах», — сказал министр, комментируя заявления Каллас о том, что Россия напала на 19 стран, не считая Африки.

Ушаков посоветовал Каллас последовать её же совету и «выпить»
Ушаков посоветовал Каллас последовать её же совету и «выпить»

Напомним, ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки. По словам Каллас, все страны, на которые якобы нападала РФ, никогда не атаковали её сами.

Наталья Демьянова
