Деятельность главы евродипломатии Каи Каллас ознаменовалась лишь одним примечательным высказыванием – фразой «пора выпить». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: «Пора выпить», — сказал Ушаков, отметив, что Каллас «пора бы уже это сделать».

Напомним, в начале января Каллас высказала мнение, что текущая международная обстановка может служить поводом для начала употребления алкоголя. Это шутливое замечание прозвучало из уст главы европейской дипломатии во время встречи лидеров фракций Европарламента. Комментарий последовал за новогодними поздравлениями депутатов, которые, однако, отметили, что из-за сложившейся в мире ситуации год нельзя назвать по-настоящему счастливым.