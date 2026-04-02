Володин напомнил, что до середины XX века многие территории Африки находились под контролем европейских держав. По его словам, именно страны Европы владели колониями, эксплуатировали население и вывозили природные богатства. На этом фоне он подчеркнул, что СССР, напротив, помогал народам Африки избавляться от колониального гнёта и поддерживал их на пути к независимости.

Отдельно спикер Госдумы обвинил чиновников Евросоюза в присвоении доходов от замороженных российских активов. По его словам, эти средства в будущем придётся возвращать с процентами. В завершение Володин заявил, что все причастные к таким решениям, включая Каллас, в итоге понесут ответственность.

Ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки. По словам Каллас, все страны, на которые якобы нападала РФ, никогда не атаковали её сами. Оснований для своих «исторических открытий» она не привела.