«Невежество и воровство»: Володин жёстко прошёлся по Каллас и политикам ЕС
Володин назвал Каллас невежественной после слов о «нападениях России»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после её слов о том, что Россия за последние сто лет якобы нападала как минимум на 19 стран. В своём Telegram-канале он заявил, что подобные высказывания демонстрируют невежество европейских политиков и их незнание истории.
Володин напомнил, что до середины XX века многие территории Африки находились под контролем европейских держав. По его словам, именно страны Европы владели колониями, эксплуатировали население и вывозили природные богатства. На этом фоне он подчеркнул, что СССР, напротив, помогал народам Африки избавляться от колониального гнёта и поддерживал их на пути к независимости.
Отдельно спикер Госдумы обвинил чиновников Евросоюза в присвоении доходов от замороженных российских активов. По его словам, эти средства в будущем придётся возвращать с процентами. В завершение Володин заявил, что все причастные к таким решениям, включая Каллас, в итоге понесут ответственность.
Ранее Кая Каллас ворвалась в 1 Апреля фирменной шуткой о якобы нападении России на 19 стран. Дипломат отметила, что в это число она не включала страны Африки. По словам Каллас, все страны, на которые якобы нападала РФ, никогда не атаковали её сами. Оснований для своих «исторических открытий» она не привела.
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