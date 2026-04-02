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Опубликовано 2 апреля, 09:01

Депутат Шеремет отметил дремучее невежество Каи «Коллапс» после слов о России

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас показывает невежество, говоря о якобы «нападениях» России на другие страны за последний век. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, мировоззрение главы Евродипломатии насквозь пропитано неонацизмом и рьяной русофобией.

«Каллас больше подходит прозвище коллапс. Это пустомеля, которая демонстрирует всему миру своё дремучие невежество», — сказал собеседник РИА «Новости».

Каллас назвали неотёсанной из-за слов о «нападениях» России на Африку
Каллас назвали неотёсанной из-за слов о «нападениях» России на Африку

Напомним, по словам Каи Каллас, за последние сто лет Россия успела напасть на 19 стран. Глава Евродипломатии утверждает, что все страны, с которыми наша страна вела войны, не нападали первыми.

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Матвей Константинов
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