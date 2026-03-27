Финская активистка Салли Райски обратилась с просьбой о предоставлении ей политического убежища в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью журналистам Райски заявила, что в Финляндии и других европейских странах нацизм и соответствующую символику пытаются преподнести обществу как что-то нормальное. Именно это, по её словам, побудило её изучать происходящее в Донбассе.

«В Швейцарии есть нацистские организации, и по всей Европе. В Финляндии у нас, например, есть много молодых людей, у которых нарисованы татуировки «Чёрное солнце» и прочее», — отметила Райски.

Она подчеркнула, что формально подобные проявления в Европе запрещены, однако на практике они стали восприниматься как обыденность.

Активистка убеждена, что нормализация нацистской идеологии недопустима, равно как и попытки пересмотра истории Второй мировой войны.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе постоянно предпринимаются попытки сделать героев из украинских нацистов. По её словам, после окончания войны бандеровская пропаганда начала распространяться беспрепятственно.