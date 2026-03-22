Захарова рассказала о попытках героизировать украинских нацистов на Западе
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в день памяти жертв Хатыни рассказала о попытках стран Запада героизировать украинских нацистов. Своими мыслями дипломат поделилась в статье, опубликованной в газете «Известия».
По словам Захаровой, после войны препятствий для распространения бандеровской пропаганды больше не существовало. Она напомнила, что совсем недавно канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Ярославу Гунько, а местный МИД возглавляла «отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста» Христя Фриланд.
Дипломат также обратила внимание, что несколько участников хатынской расправы, включая Владимира Катрюка и Иосифа Винницкого, после войны смогли избежать наказания и проживали в Канаде. В статье Захарова также упомянула эмигрантскую газету, в которой, по её мнению, отразилась история формирования политического «украинства».
Life.ru рассказывал о международном скандале с ветераном СС Ярославом Гунько. Широкую известность он получил в сентябре 2023 года после визита в канадский парламент на встречу с Владимиром Зеленским. Изначально занимавший тогда должность премьер-министра Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к приглашению нацистского пособника, однако позже выяснилось, что именно он направил Гунько официальное приглашение. В начале 2024 года Москва направила запрос о выдаче эсэсовца, но Оттава отказалась его экстрадировать. По последним данным, Гунько проживает в канадском Норт-Бее.
