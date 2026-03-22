Официальный представитель МИД России Мария Захарова в день памяти жертв Хатыни рассказала о попытках стран Запада героизировать украинских нацистов. Своими мыслями дипломат поделилась в статье, опубликованной в газете «Известия».

По словам Захаровой, после войны препятствий для распространения бандеровской пропаганды больше не существовало. Она напомнила, что совсем недавно канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Ярославу Гунько, а местный МИД возглавляла «отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста» Христя Фриланд.

Дипломат также обратила внимание, что несколько участников хатынской расправы, включая Владимира Катрюка и Иосифа Винницкого, после войны смогли избежать наказания и проживали в Канаде. В статье Захарова также упомянула эмигрантскую газету, в которой, по её мнению, отразилась история формирования политического «украинства».