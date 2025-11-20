Нацист Гунько, выдачи которого добивается РФ, живёт в канадском городе Норт-Бей

Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько проживает в канадском городе Норт-Бей и недавно отметил своё 100-летие. Об этом пишет РИА «Новости».

Следственный комитет РФ установил причастность Гунько и его соучастников к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Однако Оттава отказывается выполнить запрос России о выдаче преступника.

Гунько и члены его семьи продолжают активную общественную деятельность — в 2022 году они участвовали в проукраинских акциях. А в марте 2025 года украинская католическая церковь в Садбери опубликовала фотографии празднования юбилея Гунько с родственниками и прихожанами.