Нацист Гунько, выдачи которого добивается РФ, живёт в канадском городе Норт-Бей
Ярослав Гунько (справа). Обложка © YouTube / CTV News
Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько проживает в канадском городе Норт-Бей и недавно отметил своё 100-летие. Об этом пишет РИА «Новости».
Следственный комитет РФ установил причастность Гунько и его соучастников к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Однако Оттава отказывается выполнить запрос России о выдаче преступника.
Гунько и члены его семьи продолжают активную общественную деятельность — в 2022 году они участвовали в проукраинских акциях. А в марте 2025 года украинская католическая церковь в Садбери опубликовала фотографии празднования юбилея Гунько с родственниками и прихожанами.
Гунько стал широко известен в сентябре 2023 года, когда он посетил парламент Канады для встречи с Владимиром Зеленским. Сначала премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою связь с этим инцидентом, однако вскоре выяснилось, что именно он направил приглашение нацисту. В начале 2024 года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но отказалась удовлетворить просьбу Москвы о его экстрадиции.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.