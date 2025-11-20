Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 02:56

Нацист Гунько, выдачи которого добивается РФ, живёт в канадском городе Норт-Бей

Ярослав Гунько (справа). Обложка © YouTube / CTV News

Ярослав Гунько (справа). Обложка © YouTube / CTV News

Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько проживает в канадском городе Норт-Бей и недавно отметил своё 100-летие. Об этом пишет РИА «Новости».

Следственный комитет РФ установил причастность Гунько и его соучастников к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Однако Оттава отказывается выполнить запрос России о выдаче преступника.

Гунько и члены его семьи продолжают активную общественную деятельность — в 2022 году они участвовали в проукраинских акциях. А в марте 2025 года украинская католическая церковь в Садбери опубликовала фотографии празднования юбилея Гунько с родственниками и прихожанами.

Генпрокуратура РФ объявила украинского нациста Хунку в международный розыск
Генпрокуратура РФ объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

Гунько стал широко известен в сентябре 2023 года, когда он посетил парламент Канады для встречи с Владимиром Зеленским. Сначала премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою связь с этим инцидентом, однако вскоре выяснилось, что именно он направил приглашение нацисту. В начале 2024 года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но отказалась удовлетворить просьбу Москвы о его экстрадиции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar