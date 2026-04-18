Трамп заявил, что США извлекут иранский уран с помощью экскаваторов

Соединённые Штаты планируют извлечь высокообогащённый уран с иранских ядерных объектов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Аризона перед сторонниками.

Американский лидер назвал уран на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо «ядерной пылью». По его словам, для извлечения сырья используют экскаваторы. Трамп заявил, что Иран не получит за это денег.

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем её вместе с Ираном, используя много экскаваторов», — сказал глава Белого дома.

Летом 2025 года по этим объектам нанесли американские воздушные удары. Республиканец подтвердил намерение вывезти извлечённый уран в США.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал перспективы переговоров с Ираном. Он выразил уверенность в их успешном завершении. Американский лидер отметил, что обсуждения продолжатся в выходные дни. Он оценил ход переговоров как очень хороший.