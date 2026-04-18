Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 22:25

Трамп назвал состав делегации США по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В переговорную группу Соединённых Штатов по Ирану войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Об этом заявил ABC News американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома рассказал, что Уиткофф и Кушнер уже определены в состав делегации. Также, по его словам, рассматривается участие вице-президента США Джей Ди Вэнса. Трамп добавил, что переговоры планируется проводить только в Исламабаде.

Трамп заявил, что США и Иран вместе вывезут обогащённый уран

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном. Республиканец отметил, что обсуждения с иранской стороной продолжатся в выходные дни. Он оценил их ход как очень хороший. Хозяин Белого дома заявил, что значительных разногласий между сторонами нет.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar