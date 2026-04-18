Трамп назвал состав делегации США по Ирану

В переговорную группу Соединённых Штатов по Ирану войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Об этом заявил ABC News американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома рассказал, что Уиткофф и Кушнер уже определены в состав делегации. Также, по его словам, рассматривается участие вице-президента США Джей Ди Вэнса. Трамп добавил, что переговоры планируется проводить только в Исламабаде.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном. Республиканец отметил, что обсуждения с иранской стороной продолжатся в выходные дни. Он оценил их ход как очень хороший. Хозяин Белого дома заявил, что значительных разногласий между сторонами нет.