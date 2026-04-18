Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 22:15

Трамп прокомментировал перспективы переговоров США с Ираном в выходные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном. Об этом республиканец сообщил журналистам в Вашингтоне.

Американский лидер отметил, что обсуждения с иранской стороной продолжатся в выходные дни. Он оценил их ход как очень хороший. Хозяин Белого дома заявил, что значительных разногласий между сторонами нет.

«Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит», — сказал Трамп.

Президент США также выразил надежду на дальнейшее позитивное развитие диалога. По его словам, все существующие расхождения предстоит разрешить.

Трамп заявил о вывозе иранского урана в США «неторопливыми темпами»

Ранее Дональд Трамп прогнозировал заключение сделки с Ираном в течение одного-двух дней. Он заявил, что иранская сторона проявляет заинтересованность в договорённостях. Республиканец подчеркнул, что США будут сохранять военно-морскую блокаду Ирана до финального оформления соглашения.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar