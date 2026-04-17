Трамп заявил о вывозе иранского урана в США «неторопливыми темпами»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США намерены совместно с Ираном добыть обогащённый уран на территории исламской республики и вывезти его в Соединённые Штаты. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы соберём его (обогащённый уран. — Прим. Life.ru.) вместе. Мы зайдём в Иран в спокойном, размеренном темпе, спустимся и начнём раскопки с применением тяжёлой техники... Мы привезём его обратно в Соединённые Штаты», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, операция будет проводиться в спокойном режиме с использованием тяжёлой техники. Глава Белого дома не пояснил, на каких условиях Тегеран согласился на такое сотрудничество. Иранские официальные лица пока никак не комментировали это заявление.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США требуют от Ирана добровольно передать обогащённый уран, в противном случае Вашингтон вывезет его силой. По словам министра, иранцы либо отдадут ядерные материалы добровольно, как изложил президент, либо США получат их другим способом. Детали возможной силовой операции Хегсет не уточнил.