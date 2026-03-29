Wired: Операция Трампа по урану грозит гибелью спецназу США

Изымать иранские запасы оружейного урана силами американского спецназа на земле — затея, которая убьёт военнослужащих и вряд ли приведёт к успеху, считают опрошенные Wired аналитики. Издание выяснило, что администрация Дональда Трампа всерьёз обсуждает этот сценарий, хотя профильные специалисты уже назвали его одним из самых смертоносных для США за десятилетия.

Даже если Пентагон привлечёт команды ядерного разминирования, напоминают эксперты, вытащить гексафторид урана из повреждённых хранилищ под обстрелом почти невозможно — и это превращает миссию в самоубийственную. Бывший военный разведчик Джонатан Хакетт, чьи оценки приводит Wired, видит до десяти иранских объектов, которые могут стать целями: реакторы и фабрики по обогащению, причём большинство из них или глубоко под землёй, или забетонированы. Хакетт обратил внимание на неочевидные враги — песок, горный рельеф, незнакомую среду — и сказал, что неподготовленному человеку эти мелочи покажутся ерундой, хотя на самом деле они способны всё провалить, особенно если рейд начнётся ночью. По словам разведчика, одновременно придётся бросать в бой и «Дельту», и «морских котиков», которым предстоит тащить тяжёлую технику под огнём противника в зоне радиационного заражения.

Аналитик Спенсер Фарагассо из Института науки и международной безопасности заявил, что лично считает наземную операцию спецназа (даже с поддержкой более крупных сил) не просто очень опасной, а потенциально невыполнимой. Он пояснил, что выстроить безопасный периметр вокруг цели в условиях Ирана для сухопутных войск — колоссальный риск, и никакой специалист не возьмётся отрицать, что жертвы будут огромными. Фарагассо добавил: теоретически можно долго взвешивать все за и против, но прямо сейчас президент демонстрирует тягу к рискованным операциям, хотя перед ним — предприятие колоссального масштаба и экстремальной опасности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае достижения соглашения с Ираном американская сторона сама заберёт у Тегерана обогащённый уран. По словам американского лидера, этот процесс будет для США очень лёгким. Такое заявление прозвучало на фоне его утверждений о серьёзном прогрессе в контактах с иранскими властями. При этом Трамп не уточнил, каким именно должен быть механизм передачи урана и на каких условиях возможна будущая сделка.