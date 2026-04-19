Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 15:37

Иран восстановит до 70% довоенного вооружения для блокировки Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Иран способен восстановить значительную часть своего военного арсенала. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

На текущий момент у Тегерана сохраняется около 40% запасов ударных беспилотников и более 60% пусковых установок. Также отмечается, что на момент прекращения огня страна располагала примерно половиной ракетных установок, доступных ранее. В совокупности это позволяет Ирану потенциально восстановить до 70% вооружений, имевшихся до начала боевых действий.

Отдельно указывается, что такие ресурсы теоретически могут быть использованы для влияния на стратегически важные маршруты, включая Ормузский пролив. Часть данных о реальных объёмах иранских запасов может быть неточной или неполной.

В США признали небезопасным проход судов через Ормузский пролив
В США признали небезопасным проход судов через Ормузский пролив

Ранее в Иране объявили о закрытии Ормузского пролива, связав это решение с действиями США. Вашингтон не снял морскую блокаду иранских судов и портов, что и стало причиной ограничения судоходства.

Милена Скрипальщикова
