Reuters: Через Ормузский пролив за 12 часов прошли только три танкера

Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли всего три танкера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания платформы Kpler.

Пролив преодолели судно Nero, перевозящее нефтепродукты, танкер с химической продукцией и ещё один с сжиженным углеводородным газом. Данные о принадлежности судов, владельцах и маршрутах в публикации не приводятся. Таким образом судоходство через важнейшую морскую артерию остаётся практически полностью парализованным.

Напомним, 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства, увязав это решение с прекращением огня в Ливане. Он подчеркнул, что транзит будет осуществляться только по заранее согласованному маршруту. В тот же день через пролив впервые с начала конфликта прошёл круизный лайнер под мальтийским флагом, который до этого около 47 дней простоял в дубайском доке.

Однако уже 18 апреля Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом, обвинив США в «пиратстве и морском разбое под видом блокады». Позже в Корпусе стражей исламской революции заявили, что пролив вновь закроют с вечера 18 апреля до отмены американской морской блокады. В подтверждение своих намерений иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив.