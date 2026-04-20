20 апреля, 13:37

Reuters: Через Ормузский пролив за 12 часов прошли только три танкера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли всего три танкера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания платформы Kpler.

«За последние 12 часов было совершено всего три прохода»,сообщило агентство.

Пролив преодолели судно Nero, перевозящее нефтепродукты, танкер с химической продукцией и ещё один с сжиженным углеводородным газом. Данные о принадлежности судов, владельцах и маршрутах в публикации не приводятся. Таким образом судоходство через важнейшую морскую артерию остаётся практически полностью парализованным.

Фриман: Иран сорвал планы США предложением открыть Ормузский пролив
Напомним, 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства, увязав это решение с прекращением огня в Ливане. Он подчеркнул, что транзит будет осуществляться только по заранее согласованному маршруту. В тот же день через пролив впервые с начала конфликта прошёл круизный лайнер под мальтийским флагом, который до этого около 47 дней простоял в дубайском доке.

Однако уже 18 апреля Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом, обвинив США в «пиратстве и морском разбое под видом блокады». Позже в Корпусе стражей исламской революции заявили, что пролив вновь закроют с вечера 18 апреля до отмены американской морской блокады. В подтверждение своих намерений иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
