Фриман: Иран сорвал планы США предложением открыть Ормузский пролив

Иран мог сорвать предполагаемые военные планы США, выступив с инициативой открыть Ормузский пролив. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман у себя в блоге.

«Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив», — отметил он, комментируя возможное развитие ситуации.

По словам Фримана, один из сценариев предполагал завершение кризиса «военным взрывом», однако дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым. Эксперт также считает, что на текущий момент Иран находится в более выгодном положении.

«Победителем в этом противостоянии, по моему мнению, окажется Иран, а не США», — заявил он, добавив, что страна располагает запасами нефти за пределами Ормузского пролива и сможет сохранять доходы.