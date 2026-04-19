Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 18:01

Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Причиной отсутствия прогресса в диалоге иранская сторона называет «чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады», которую Тегеран расценивает как нарушение ранее достигнутых договорённостей.

«В этих обстоятельствах нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», — подчёркивает IRNA.

Тегеран не уточнил причину своего решения. Ранее стороны проводили первый раунд консультаций при посредничестве Пакистана. Итоги тех переговоров так и не были обнародованы, а в МИД Ирана заявляли, что не подтверждают слухи о продлении перемирия.

На фоне сообщений о возможном дипломатическом прогрессе США продолжают наращивать военную группировку в регионе. В Вашингтоне также не комментировали отказ Тегерана. Переговорный процесс между странами остаётся в подвешенном состоянии с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

CNN: Вэнс может отправиться на переговоры по Ирану вместе с делегацией США

Ранее США подтвердили участие в новом раунде переговоров с Ираном в Исламабаде, куда направится делегация. Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Уиткофф прибудет на переговоры в ближайшее время, и не исключил участия вице-президента Джей Ди Вэнса.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar