Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Причиной отсутствия прогресса в диалоге иранская сторона называет «чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады», которую Тегеран расценивает как нарушение ранее достигнутых договорённостей.

«В этих обстоятельствах нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», — подчёркивает IRNA.

Тегеран не уточнил причину своего решения. Ранее стороны проводили первый раунд консультаций при посредничестве Пакистана. Итоги тех переговоров так и не были обнародованы, а в МИД Ирана заявляли, что не подтверждают слухи о продлении перемирия.

На фоне сообщений о возможном дипломатическом прогрессе США продолжают наращивать военную группировку в регионе. В Вашингтоне также не комментировали отказ Тегерана. Переговорный процесс между странами остаётся в подвешенном состоянии с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.